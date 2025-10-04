Kate Winslet compie 50 anni | la carriera della Rose di Titanic in 10 film
Kate Winslet compie cinquant’anni. L’attrice, nata a Reading (Regno Unito), spegne, infatti, le candeline il 5 ottobre. Negli anni Winslet ha collezionato riconoscimenti di ogni genere (la sua prima candidatura all’Oscar è arrivata a soli vent’anni per il film ‘Ragione e sentimento’) e soprattutto ha conquistato l’amore del pubblico che, una pellicola dopo l’altra, ha imparato a conoscerla e ad ammirarla. Ecco dieci film imperdibili in cui poterla rivedere. Kate Winslet, la Rose di Titanic (ma non solo) compie 50 anni Titanic (1997). La pellicola che certamente più di ogni altra ha regalato a Kate Winslet la notorietà è ‘Titanic’ di James Cameron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: kate - winslet
Oscar, suore e telefonate hot: quando Kate Winslet disse no a Ricky Gervais (che stasera è a Milano)
Riunione leonardo dicaprio e kate winslet dopo titanic disponibile in streaming gratuito
Lee Miller: il blu-ray esalta l'incredibile performance di Kate Winslet fotografa di guerra
La risposta esatta è… Clementine. Il ruolo di Kate Winslet in “Eternal Sunshine of the Spotless” Mind è considerato uno dei più iconici della sua carriera e le è valso una nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista nel 2005. #welovecinemait - X Vai su X
Sapevi che in Titanic la scena in cui Jack (Leonardo DiCaprio) disegna Rose (Kate Winslet) è stata realizzata… dallo stesso James Cameron? ? Il regista infatti ha deciso di disegnare lui stesso Rose, per dare autenticità e intensità alla scena. Quindi - facebook.com Vai su Facebook
Kate Winslet compie 50 anni - Il 5 ottobre alle 00:35, giorno del compleanno, Winslet verrà omaggiata su LA 1 con Ammonite - Secondo rsi.ch
Kate Winslet, la Rose di Titanic (ma non solo) compie 50 anni - Nina Moric contro Fabrizio Corona: «Nostro figlio Carlos Maria è malato, lui per non occuparsene si dichiara nullatenente» “Israele rilasci l’ostaggio Barghouti e tratti con lui. Da msn.com