Kate Middleton torna in pubblico ed è choc | tutti a bocca aperta

Kate Middleton è tornata in pubblico e, come spesso accade, ha conquistato tutti con eleganza e disinvoltura. La principessa del Galles, 43 anni, è apparsa raggiante durante la visita ufficiale alla base della Royal Air Force di Coningsby, nel Lincolnshire, una delle più importanti del Regno Unito. Il suo ritorno agli impegni pubblici, dopo settimane di riserbo e assenza dai riflettori, è stato accolto con entusiasmo dai sudditi e dagli osservatori reali, che hanno sottolineato la compostezza e la serenità del suo comportamento. A catturare l’attenzione, oltre al sorriso solare, è stato l’outfit scelto per l’occasione: un raffinato tailleur grigio a quadri firmato Bella Freud, abbinato a un top di Alexander McQueen, la maison a cui Kate si affida spesso nei momenti ufficiali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton perde la sua stylist dopo 15 anni: chi prende il suo posto

Kate Middleton ha una rivale: la famiglia reale ha una nuova icona di stile

“La nuova Kate Middleton”. Gossip attorno alla Famiglia reale, furore in pubblico: chi è

Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis - X Vai su X

Kate Middleton in tacchi a spillo sulla scaletta dell'aereo militare. Il video virale e le scuse alle bambine: «Ho dimenticato l'abito da principessa» - Look impeccabile, passo elegante e sicuro, sorriso luminoso: così Kate Middleton ha firmato il suo ritorno in pubblico. Secondo msn.com

Kate Middleton torna all’arte e commuove Kensington Palace - Così ha fatto Kate Middleton, che ha interrotto la sua pausa estiva in famiglia per firmare uno dei momenti più personali e ... Si legge su dilei.it