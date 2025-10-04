Kate Middleton la confessione di William commuove Ma è gelo con Harry

Kate Middleton è stata oggetto di una toccante confessione da parte di William che è stato protagonista di una puntata del programma britannico Reluctant Traveler, trasmesso in anteprima il 3 ottobre. Ma su Harry non ha detto nulla. Kate Middleton, William tace su Harry. Forse è la prima volta che William parla così apertamente e a lungo di Kate Middleton, dei suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, e di suo padre Carlo. Il Principe del Galles ha raccontato si può dire in ogni dettaglio la sua vita privata, la routine in famiglia e le grandi difficoltà che ha vissuto nell’ultimo anno. Insomma, come si dice in gergo “ha vuotato il sacco su tutto” tranne che su suo fratello Harry. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la confessione di William commuove. Ma è gelo con Harry

