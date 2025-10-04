Kate Middleton in tailleur e tacchi a spillo sull’aereo militare | il video che fa discutere

La principessa del Galles ha scelto un tailleur grigio firmato Bella Freud abbinato a un top Alexander McQueen. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Kate Middleton in tailleur e tacchi a spillo sull’aereo militare: il video che fa discutere

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton perde la sua stylist dopo 15 anni: chi prende il suo posto

Kate Middleton ha una rivale: la famiglia reale ha una nuova icona di stile

“La nuova Kate Middleton”. Gossip attorno alla Famiglia reale, furore in pubblico: chi è

Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis - X Vai su X

Kate Middleton in tacchi a spillo sulla scaletta dell'aereo militare. Il video virale e le scuse alle bambine: «Ho dimenticato l'abito da principessa» - Look impeccabile, passo elegante e sicuro, sorriso luminoso: così Kate Middleton ha firmato il suo ritorno in pubblico. Si legge su msn.com

Kate Middleton: tailleur pantaloni viola, tacchi killer e gioielli di Diana - Kate Middleton vive il suo stato di grazia e il tailleur pantaloni viola di Emilia Wickstead è l’apoteosi. Lo riporta dilei.it