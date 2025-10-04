Juventus | Zazzaroni e le critiche ai bianconeri

Un attacco ricco, ma confuso Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha criticato la Juventus dopo il pareggio col Villarreal in Champions League, definendola “imperfetta”. In un’intervista a L’Interista il 4 ottobre 2025, Zazzaroni ha detto: “Molto ricca davanti, ma piena di confusione e piuttosto fragile dietro”. L’attacco bianconero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Zazzaroni e le critiche ai bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - zazzaroni

Juventus Milan, match in bilico per Zazzaroni e Caressa? Inter e Napoli osservano…

Zazzaroni fa dietrofront: "Devo chiedere scusa alla Juventus e a questi tre giocatori" Sentite qui cosa ha detto https://blstg.news/eVeE/ - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Cremonese, il pronostico di Zazzaroni e Caressa. Tra Juve e Milan… - X Vai su X

Zazzaroni: "Juve imperfetta, ricca in avanti ma piena di confusione e fragile dietro" - La redazione de L’Interista ha intervistato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha parlato anche della lotta scudetto: “L’Inter è la squadra ... Lo riporta tuttojuve.com

Juventus, Zazzaroni: ‘Scommetto che nessuno juventino si lamenta dello stipendio di DV9’ - Ivan Zazzaroni è intervenuto sul tema dello stipendio di Dusan Vlahovic, al centro di molte discussioni durante l’estate ... Come scrive it.blastingnews.com