Juventus Women hai visto Caruso?! L’ex leader bianconera trascina il Bayern Monaco gol e assist nel 4-0 delle bavaresi
Juventus Women, hai visto Arianna Caruso?! L’ex centrocampista bianconera trascina il Bayern Monaco, gol e assist nel 4-0 finale. Un gol per iniziare una nuova storia, un assist per suggellare una prestazione da leader. Giornata da incorniciare per Arianna Caruso, che ha trovato la sua prima, grande gioia con la maglia del Bayern Monaco. L’ex centrocampista della Juventus Women, dopo il suo addio a gennaio, è stata protagonista assoluta nella vittoria per 4-0 della sua nuova squadra, con un gol e un assist contro lo Sport-Verein Werder von 1899 Prima gioia in Germania: gol e assist da ex capitano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
Juventus Women, ufficiale la lista per la Champions League - facebook.com Vai su Facebook
Consegnata la lista UEFA dalla #JuventusWomen Quale giocatrice è stata esclusa - X Vai su X
Women, Juventus fermata dal Sassuolo: pareggio senza gol al debutto in campionato - La Serie A femminile 2025/26 si apre con un pareggio senza reti per la Juventus Women di Massimiliano Canzi. Da tuttosport.com
WOMEN | Sassuolo-Juventus, Canzi: “Incontro difficile. Quest’anno…” - Le parole del tecnico bianconero in vista della gara contro il Sassuolo, il cui fischio d'inizio è fissato oggi alle ore 18. Scrive msn.com