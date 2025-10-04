Juventus Women hai visto Caruso?! L’ex leader bianconera trascina il Bayern Monaco gol e assist nel 4-0 delle bavaresi

Juventus Women, hai visto Arianna Caruso?! L’ex centrocampista bianconera trascina il Bayern Monaco, gol e assist nel 4-0 finale. Un gol per iniziare una nuova storia, un assist per suggellare una prestazione da leader. Giornata da incorniciare per Arianna Caruso, che ha trovato la sua prima, grande gioia con la maglia del Bayern Monaco. L’ex centrocampista della Juventus Women, dopo il suo addio a gennaio, è stata protagonista assoluta nella vittoria per 4-0 della sua nuova squadra, con un gol e un assist contro lo Sport-Verein Werder von 1899 Prima gioia in Germania: gol e assist da ex capitano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

