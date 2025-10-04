Juventus Women hai visto Caruso?! L’ex leader bianconera trascina il Bayern Monaco gol e assist nel 4-0 delle bavaresi

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Women, hai visto Arianna Caruso?! L’ex centrocampista bianconera trascina il Bayern Monaco, gol e assist nel 4-0 finale. Un gol per iniziare una nuova storia, un assist per suggellare una prestazione da leader. Giornata da incorniciare per Arianna Caruso, che ha trovato la sua prima, grande gioia con la maglia del Bayern Monaco. L’ex centrocampista della Juventus Women, dopo il suo addio a gennaio, è stata protagonista assoluta nella vittoria per 4-0 della sua nuova squadra, con un gol e un assist contro lo Sport-Verein Werder von 1899 Prima gioia in Germania: gol e assist da ex capitano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women hai visto caruso l8217ex leader bianconera trascina il bayern monaco gol e assist nel 4 0 delle bavaresi

© Juventusnews24.com - Juventus Women, hai visto Caruso?! L’ex leader bianconera trascina il Bayern Monaco, gol e assist nel 4-0 delle bavaresi

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

juventus women hai vistoWomen, Juventus fermata dal Sassuolo: pareggio senza gol al debutto in campionato - La Serie A femminile 2025/26 si apre con un pareggio senza reti per la Juventus Women di Massimiliano Canzi. Da tuttosport.com

WOMEN | Sassuolo-Juventus, Canzi: “Incontro difficile. Quest’anno…” - Le parole del tecnico bianconero in vista della gara contro il Sassuolo, il cui fischio d'inizio è fissato oggi alle ore 18. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Hai Visto