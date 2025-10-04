Juventus Women Canzi stecca all’esordio in Serie A | le bianconere pareggiano 0-0 con il Sassuolo

I nizia la Serie A anche per la Juventus Women. Le ragazze di Max Canzi, dopo aver vinto la prima edizione della Serie A Women’s Cup, steccano allesordio. Con le neroverdi del Sassuolo finisce 0-0. Nel primo tempo ci provano più volte le bianconere, senza mai trovare la porta. Il primo tiro è di Brighton, che impegna Durand. 10 minuti più tardi è Krumbiegel a colpire la traversa, seppur in fuorigioco. Al 41? il portiere neroverde Durand ferma Beccari. Nel secondo tempo Canzi prova a a inserire forze fresche. Entrano Bonansea e Godo. Ci provano più volte le bianconere. Al 18? della ripresa ci prova di testa Beccari, servita da Kullberg. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

