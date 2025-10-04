Juventus Women Benfica | allenamenti e conferenze Il programma della vigilia del primo match di Champions League

Juventus Women Benfica: allenamenti e conferenze. Svelato il programma della vigilia del primo match di Champions League 202526. Conto alla rovescia quasi terminato, è tempo di vigilia europea. La Juventus Women si prepara all’esordio in Champions League all’Allianz Stadium contro il Benfica. Il club ha comunicato il programma delle attività media di lunedì 6 ottobre, giornata della rifinitura e delle conferenze stampa. La vigilia bianconera: rifinitura a Vinovo, conferenza allo Stadium. La giornata di lunedì sarà intensa per la squadra di Massimiliano Canzi. Le bianconere si ritroveranno in mattinata al JTC di Vinovo per l’ allenamento di rifinitura, che si svolgerà alle ore 11:15 (con i primi 15 minuti aperti ai media). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Benfica: allenamenti e conferenze. Il programma della vigilia del primo match di Champions League

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

Juventus Women, ufficiale la lista per la Champions League - facebook.com Vai su Facebook

La Juventus Women in campo all'Allianz Stadium Vieni anche tu a trovarci - X Vai su X

Continua la vendita dei biglietti per la sfida tra la Juventus Women e il Benfica - Mercoledì 7 ottobre alle ore 18:45 la Juventus Women farà il suo esordio in Champions League e sfiderà il Benfica. Si legge su tuttojuve.com

Juventus Women, disponibili i biglietti per il match di Champions League contro il Benfica! Le bianconere tornano allo Stadium: tutto quello che c’è da sapere sui tagliandi - Juventus Women, disponibili i biglietti per il match di Champions League: tutti i dettagli nel comunicato del club Il cammino europeo della Juventus Women nella UEFA Women’s Champions League 2025/2026 ... Segnala juventusnews24.com