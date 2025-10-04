Juventus poca concretezza sotto porta? Tudor risponde così alla vigilia ecco come ha reagito alla domanda in conferenza stampa

Juventus, poca concretezza sotto porta? Igor Tudor ne ha parlato così nella conferenza stampa di vigilia del match col Milan. Le sue parole. Vede il bicchiere mezzo pieno, Igor Tudor. Alla vigilia della super sfida contro il Milan, il tecnico della Juventus ha analizzato uno dei temi della sua squadra in questo avvio di stagione: la concretezza sotto porta. Ma per l’allenatore croato, il fatto di creare tanto è già un segnale positivo. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI JUVE MILAN “Poco concreti? È una cosa positiva”. « Essere poco concreti rispetto a quanto si produce è una cosa positiva », ha spiazzato tutti Tudor in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

