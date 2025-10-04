Juventus Modena Under 16 4-0 | i bianconeri di Gridel sono un rullo compressore quattro su quattro in questo avvio di stagione nel segno di Balbo Pipitò Tufaro e Cotrone
Juventus Modena Under 16 4-0: quarto successo nelle prime quattro partite per i bianconeri di Alessandro Gridel. La cronaca del match. Un rullo compressore, una marcia che non conosce ostacoli. La Juventus Under 16 di Alessandro Gridel continua il suo percorso netto e travolge il Modena con un perentorio 4-0, centrando la quarta vittoria consecutiva in altrettante partite di campionato. Una prova di forza che proietta i giovani bianconeri in testa alla classifica a punteggio pieno. Poker al Modena, la Juve dilaga. La partita, disputata sul campo “Ale & Ricky” di Vinovo, è stata un monologo della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
