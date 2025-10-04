Juventus Modena Under 15 4-1 | poker a Vinovo Pecorari continua a volare! Si allunga la striscia di imbattibilità dei bianconeri

Juventus Modena Under 15 4-1: poker a Vinovo per i bianconeri di Pecorari, che continuano nella loro striscia di imbattibilità. Una prova di forza, una vittoria netta per continuare a sognare in grande. La Juventus Under 15 di Marco Pecorari prosegue il suo cammino da imbattuta, travolgendo il Modena con un perentorio 4-1 nella quarta giornata di campionato. Sul campo “Ale & Ricky” di Vinovo, i giovani bianconeri hanno offerto una prestazione di grande qualità e carattere. La Juve dilaga: a segno in quattro. Dopo un avvio di stagione segnato da una vittoria e due pareggi, la Signora cercava conferme, e le ha trovate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

