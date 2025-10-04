Juventus Modena Under 15 4-1 | poker a Vinovo Pecorari continua a volare! Si allunga la striscia di imbattibilità dei bianconeri
Juventus Modena Under 15 4-1: poker a Vinovo per i bianconeri di Pecorari, che continuano nella loro striscia di imbattibilità. Una prova di forza, una vittoria netta per continuare a sognare in grande. La Juventus Under 15 di Marco Pecorari prosegue il suo cammino da imbattuta, travolgendo il Modena con un perentorio 4-1 nella quarta giornata di campionato. Sul campo “Ale & Ricky” di Vinovo, i giovani bianconeri hanno offerto una prestazione di grande qualità e carattere. La Juve dilaga: a segno in quattro. Dopo un avvio di stagione segnato da una vittoria e due pareggi, la Signora cercava conferme, e le ha trovate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - modena
Juventus Under 17, ufficiale la cessione di Bruno al Modena a titolo definitivo: il comunicato con tutti i dettagli
Ufficiale: Sersanti al Modena, il centrocampista lascia la Juventus Next Gen
Sersanti Modena, ora è ufficiale: il centrocampista lascia la Juventus Next Gen. Il comunicato e i dettagli dell’operazione in uscita
Poker e primato! La #Juventus Under16 di Mister Gridel continua a volare in campionato grazie al 4-0 rifilato al #Modena! ? Reti bianconere firmate da #Balbo, #Pame, #Tufaro e #Cotrone! Leggi l’articolo completo su https://shorturl.at/rVv1z - X Vai su X
Federico Manfredini impegnato questo sabato in Liguria nel match di Serie D Sestri Levante-Club Milano. Luca Pongan sarà invece assistente 2 nella partita tra Juventus e Modena valida per il campionato di Under 16 Serie A-B In bocca al lupo ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo Juventus Under 15 2-2, grande carattere dei bianconeri: recuperato due volte lo svantaggio e ottenuto il terzo risultato utile consecutivo - 2, grande carattere dei bianconeri: il recap del pareggio dei giovani di Pecorari Terzo risultato utile consecutivo e un’altra grande prova di carattere. Da juventusnews24.com