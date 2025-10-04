Juventus-Milan Tudor | Non abbiamo differenze con i rossoneri Parlerà il campo

Le parole di Igor Tudor, allenatore bianconero, nella conferenza stampa alla vigilia del big match tra Juventus e Milan.

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Juventus, Tudor perde la pazienza: "Guardate solo il risultato, stiamo crescendo e abbiamo nostra identità" - Il tecnico della Juventus Igor Tudor non ci sta a sentir parlare di squadra in crisi, lontana dalle certezze dei rossoneri: con Atalanta e Villarreal il croato soddisfatto ... Lo riporta sport.virgilio.it

Tudor: "Il Milan ha una sua identità, ma non vedo differenze particolare con noi" - Come Max Allegri, anche Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus- Riporta milannews.it