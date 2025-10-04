Juventus-Milan Thuram recupera Bremer non ce la fa | le probabili formazioni del match dello Stadium

Stilejuventus.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta avvicinando sempre di più l’ora del fischio d’inizio di Juventus-Milan. Allo Stadium le due squadre si daranno battaglia senza esclusione di colpi, con Allegri e Rabiot che vorrebbero vendicarsi del loro passato. Il tecnico livornese e Igor Tudor starebbero sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Per quanto riguarda i bianconeri dovrebbero aver recuperato Thuram. Il francese avrebbe infatti svolto tutto l’allenamento in gruppo e sarebbe pronto a partire con la squadra. Discorso diverso per Gleison Bremer. Il brasiliano, dopo aver patito un affaticamento muscolare, non avrebbe ancora recuperato al meglio e quindi Tudor non vorrebbe rischiarlo, per farlo recuperare al meglio e non avere ulteriori ricadute. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus milan thuram recupera bremer non ce la fa le probabili formazioni del match dello stadium

© Stilejuventus.com - Juventus-Milan, Thuram recupera, Bremer non ce la fa: le probabili formazioni del match dello Stadium

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan thuram recuperaBremer e Thuram recuperano per Juventus-Milan? Le condizioni degli infortunati bianconeri e chi può giocare al loro posto - Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Gleison Bremer e Khephren Thuram in vista di Juventus- Si legge su msn.com

juventus milan thuram recuperaProbabili formazioni Juventus-Milan: le sensazioni su Bremer, Thuram, David e Leao - A mandare in archivio la 6^ giornata di Serie A, sarà il big match della ... Secondo fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Thuram Recupera