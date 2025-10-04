Juventus-Milan Thuram recupera Bremer non ce la fa | le probabili formazioni del match dello Stadium

Si sta avvicinando sempre di più l’ora del fischio d’inizio di Juventus-Milan. Allo Stadium le due squadre si daranno battaglia senza esclusione di colpi, con Allegri e Rabiot che vorrebbero vendicarsi del loro passato. Il tecnico livornese e Igor Tudor starebbero sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Per quanto riguarda i bianconeri dovrebbero aver recuperato Thuram. Il francese avrebbe infatti svolto tutto l’allenamento in gruppo e sarebbe pronto a partire con la squadra. Discorso diverso per Gleison Bremer. Il brasiliano, dopo aver patito un affaticamento muscolare, non avrebbe ancora recuperato al meglio e quindi Tudor non vorrebbe rischiarlo, per farlo recuperare al meglio e non avere ulteriori ricadute. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

