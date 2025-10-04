Juventus Milan | rossoneri a Torino Allegri pronto a tornare da ex all’Allianz Stadium – VIDEO

Juventus Milan: Massimiliano Allegri torna a Torino da avversario, accoglienza speciale per i rossoneri in hotel (inviato a Torino) – La vigilia più attesa della Serie A è finalmente arrivata. Il Milan, attuale capolista del campionato, è sbarcato a Torino per preparare la sfida di domani sera contro la Juventus, in programma allAllianz Stadium. La squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Juventus Milan: rossoneri a Torino, Allegri pronto a tornare da ex all'Allianz Stadium

Juventus-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV - 26, 6a giornata

