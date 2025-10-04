Juventus Milan match in bilico per Zazzaroni e Caressa? Inter e Napoli osservano…

Inter News 24 Juventus Milan, Zazzaroni e Caressa si esprimono circa l’imminente sfida di Serie A tra due delle squadre favorite per la corsa al titolo: le ultime. Durante il consueto spazio dedicato ai pronostici sulla Serie A nel programma Football Club di Radio Dee Jay, i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno espresso le loro previsioni per le gare del week-end. In particolare, entrambi sono concordi nel prevedere il successo dell’ Inter nel match di oggi contro la Cremonese, che si giocherà a San Siro alle 18:00. Zazzaroni e Caressa hanno anche predetto una vittoria per il Napoli nella sfida di domani contro il Genoa, che si terrà il 5 ottobre alle 18:00, confermando la fiducia nei confronti della squadra partenopea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juventus Milan, match in bilico per Zazzaroni e Caressa? Inter e Napoli osservano…

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Juventus-Milan, Tudor in conferenza LIVE alle 14 #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

? - Le parole di Max #Allegri in conferenza stampa alla vigilia di #JuventusMilan. Le dichiarazioni complete potete trovarle sul sito di MilanNews - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Milan: dove vederla, formazioni e precedenti - Milan domenica 5 ottobre alle 20:45: probabili formazioni con Tudor e Allegri, dove vedere la partita in TV e streaming, statistiche e precedenti. Da lifestyleblog.it

Juve-Milan, Allegri presenta il big match: segui la conferenza stampa LIVE - Mister Massimiliano presenta il big match contro la Juventus di Igor Tudor: il tecnico rossonero manda un chiaro messaggio alla squadra. Scrive spaziomilan.it