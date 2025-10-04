Juventus-Milan Galli avvisa i bianconeri | Rossoneri favoriti Poi svela chi segnerà

L'ex giocatore rossonero, Filippo Galli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de la Repubblica in vista di Juventus-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Galli avvisa i bianconeri: “Rossoneri favoriti”. Poi svela chi segnerà

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Nella rifinitura alla vigilia di #Juventus-Milan, Khéphrén #Thuram è tornato ad allenarsi totalmente in gruppo ? Prosegue, invece, il lavoro differenziato per Gleison #Bremer - X Vai su X

? - Le parole di Max #Allegri in conferenza stampa alla vigilia di #JuventusMilan. Le dichiarazioni complete potete trovarle sul sito di MilanNews - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Galli non ha dubbi su Juve Milan: «Loro sono i miei favoriti, possono vincere. Pronostico? Per me finisce così» - Filippo Galli parla così della sfida in programma domani tra Juve e Milan: la squadra di Allegri più solida, quella di Tudor cerca ancora il giusto equilibrio Una sfida delicata, con una squadra favor ... Riporta juventusnews24.com

Filippo Galli: "Milan favorito, ma domani finirà in pareggio. La Juve deve continuare a marcare a zona sui calci piazzati" - L'ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha introdotto i temi della sfida in programma domani sera all'Allianz Stadium in un'intervista rilasciata a La Repubblica. Scrive tuttojuve.com