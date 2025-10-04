Juventus-Milan Bartesaghi titolare? Allegri non esclude una mossa a sorpresa
Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore fa il punto su Bartesaghi e il sostituto di Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Juve Milan: Allegri non perde di vista quella tentazione di formazione contro i bianconeri! Potrebbe schierarlo comunque titolare, ecco la rivelazione - Potrebbe schierarlo lo stesso titolare, novità importanti Un recupero lampo che sa di sollievo, un dubbio in difesa e una sorpr ... Scrive juventusnews24.com
Tomori o De Winter, Bartesaghi titolare e Leao verso la panchina: le scelte di Allegri per Juventus-Milan - Allegri prepara la trasferta a Torino contro la Juventus: ballottaggio tra Tomori e De Winter in difesa, a sinistra gioca Bartesaghi, Leao va verso la panchina con Gimenez titolare. Riporta msn.com