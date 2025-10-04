Juventus | Dimarco riflette sulla contro i bianconeri

Ilprimatonazionale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvio positivo, ma con rimpianti Federico Dimarco ha commentato la vittoria 4-1 dell’Inter sulla Cremonese il 4 ottobre 2025, tornando sulla sconfitta con la Juventus. “Abbiamo iniziato l’anno in modo positivo, ma abbiamo commesso un paio di errori, cosa che una squadra come l’Inter non dovrebbe fare, con 2 sconfitte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus dimarco riflette sulla contro i bianconeri

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Dimarco riflette sulla contro i bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - dimarco

Inter, come reagire dal ko con la Juventus: le scelte di Chivu su Dimarco, Barella, Lautaro e… Sommer?

Dimarco torna sulla sconfitta della sua Inter contro la Juventus: «Avevamo fatto una grande partita! Ma stiamo ripartendo alla grande»

juventus dimarco riflette controDimarco: "Con la Juventus abbiamo fatto una grande partita" - Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Cremonese vinto dai nerazzurri 4 a 1. Come scrive tuttojuve.com

Dimarco: "Con la Juventus avevamo fatto una gran partita" - Il terzino nerazzurro ha parlato dopo la vittoria contro la Cremonese, tornando ancora sulla sconfitta con la Juventus. Riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Dimarco Riflette Contro