Juventus Allegri Domani nessuna rivincita solo una bella partita

Ilprimatonazionale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Massimiliano Allegri Intervistato nella conferenza stampa pre partia, Massimiliano Allegri ha parlato del suo ritorno allo Stadium. Allegri: “Una partita straordinariamente bellaJuventus-Milan è l’ultima partita prima della pausa del campionato. Passare una bella pausa dà un valore in più a questa sfida? “Domani è una bellissima L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus allegri domani nessuna rivincita solo una bella partita

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Allegri “Domani nessuna rivincita, solo una bella partita”

In questa notizia si parla di: juventus - allegri

Vlahovic Milan: perché l’approdo dell’attaccante alla corte di Allegri risulta difficile (ad ora). Quali sono i motivi che ostacolano il suo addio alla Juventus

Altro terzino, altra beffa: la Juventus fa lo sgambetto ad Allegri

Milan, Pistocchi su Allegri: “Allenamenti come alla Juventus. E i risultati …”

juventus allegri domani nessunaAllegri “Con la Juve nessuna rivincita, sarà gara tecnica” - Lo ha detto Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia del match di campionato , in ... Da iltempo.it

Milan, Allegri in conferenza stampa: 'Per me nessuna rivincita, dopo 8 anni alla Juventus ci saranno emozioni' - Le parole del tecnico livornese, grande ex di giornata, in vista del big match all'Allianz Stadium. Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Allegri Domani Nessuna