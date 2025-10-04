Juve Milan ufficiale | quale maglia indosseranno i bianconeri Scelta la divisa per la super sfida di domani all’Allianz Stadium – FOTO

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Milan, ufficiale: ecco con quale maglia giocheranno i bianconeri. Scelta la divisa per la gara di domani allAllianz StadiumFOTO. Una scelta di appartenenza, un ritorno alla tradizione per la notte più importante. Per la super sfida di domani sera contro il Milan, la Juve vestirà la sua armatura più iconica: la prima maglia, quella a strisce verticali bianche e nere. Una decisione che non è solo cromatica, ma un vero e proprio richiamo all’identità del club. #JuveMilan in?? pic.twitter.comOe39uinncg — JuventusFC (@juventusfc) October 4, 2025 La maglia della storia. In una partita così carica di significati, contro la capolista e contro il grande ex Massimiliano Allegri, la Signora ha scelto di affidarsi al suo simbolo più riconoscibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve milan ufficiale quale maglia indosseranno i bianconeri scelta la divisa per la super sfida di domani all8217allianz stadium 8211 foto

© Juventusnews24.com - Juve Milan, ufficiale: quale maglia indosseranno i bianconeri. Scelta la divisa per la super sfida di domani all’Allianz Stadium – FOTO

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Calciomercato Juve, il Milan si inserisce nella corsa all’attaccante! La clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: ecco cosa sta accadendo

juve milan ufficiale magliaJuve Milan, ufficiale: quale maglia indosseranno i bianconeri. Scelta la divisa per la super sfida di domani all’Allianz Stadium – FOTO - Scelta la divisa per la gara di domani all’Allianz Stadium – FOTO Una scelta di appartenenza, un ritorno alla tradizione per la n ... Segnala juventusnews24.com

Adrien Rabiot, l'ex di Juventus - Milan: tutti i trofei vinti in bianconero - Adrien Rabiot è approdato a Torino nell’estate del 2019, dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint- Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Milan Ufficiale Maglia