Juve Milan ufficiale | quale maglia indosseranno i bianconeri Scelta la divisa per la super sfida di domani all’Allianz Stadium – FOTO

Juve Milan, ufficiale: ecco con quale maglia giocheranno i bianconeri. Scelta la divisa per la gara di domani all’Allianz Stadium – FOTO. Una scelta di appartenenza, un ritorno alla tradizione per la notte più importante. Per la super sfida di domani sera contro il Milan, la Juve vestirà la sua armatura più iconica: la prima maglia, quella a strisce verticali bianche e nere. Una decisione che non è solo cromatica, ma un vero e proprio richiamo all’identità del club. #JuveMilan in?? pic.twitter.comOe39uinncg — JuventusFC (@juventusfc) October 4, 2025 La maglia della storia. In una partita così carica di significati, contro la capolista e contro il grande ex Massimiliano Allegri, la Signora ha scelto di affidarsi al suo simbolo più riconoscibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

