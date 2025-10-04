Juve Milan Tuttosport netto | Openda-Nkunku pagati da top player ma 80 milioni in panchina… Dentro al momento dei due centravanti

Juve Milan, Tuttosport analizza così il momento dei due attaccanti: «Openda-Nkunku, pagati da top player ma 80 milioni in panchina.». Destini incrociati, panchine di lusso e un’occasione da non fallire. La super sfida tra Juve e Milan sarà anche il palcoscenico di un affascinante duello a distanza tra Loïs Openda e Christopher Nkunku. Due colpi da 40 milioni, due talenti purissimi che, però, in questo avvio di stagione, non sono ancora riusciti a prendersi la scena. Destini incrociati: un avvio difficile per entrambi. Entrambi sono arrivati negli ultimi giorni di mercato, entrambi faticano a trovare la via del gol in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan, Tuttosport netto: «Openda-Nkunku, pagati da top player ma 80 milioni in panchina…». Dentro al momento dei due centravanti

Pagati da top player, destinati alla panchina: Juve-Milan e quegli 80 milioni in attesa - Openda e Nkunku, i colpi last minute uniti da un passato al Lipsia non hanno ancora inciso: sono le armi di Tudor e Allegri a gara in corso ... Scrive tuttosport.com