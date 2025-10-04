Juve-Milan Tudor | Vogliamo fare bella gara Loro sono forti

Torino, 4 ottobre 2025 – Da una parte una squadra in grande rilancio e con l’entusiasmo di aver battuto i campioni d’Italia in carica, dall’altra una compagine avvolta dai primi sintomi di pareggite acuta. Juve - Milan è già un primo spartiacque in campionato in vista della sosta per le nazionali e davanti al proprio pubblico la Vecchia Signora non vuole fallirlo. Parola di Igor Tudor, che ha chiesto alla squadra una grande prestazione per fermare i rossoneri, rivitalizzati dalla cura Allegri e dalle mosse estive di mercato. Non è uno scontro decisivo, mai ce ne sono a ottobre, ma qualche indicazione importante potrà venir fuori e nessuna delle due vorrà steccare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve-Milan, Tudor: “Vogliamo fare bella gara. Loro sono forti”

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Calciomercato Juve, il Milan si inserisce nella corsa all’attaccante! La clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: ecco cosa sta accadendo

Tudor: "Siamo la Juve e il pari non basta. Modric? Speriamo domani faccia cag**e" #tudor #juve #juventus #juvemilan #juventusmilan - X Vai su X

A tutto Alex Del Piero: per l’ex capitano bianconero la squadra di Max Allegri è già da scudetto e agli attaccanti di Igor Tudor serve più continuità. Siete d’accordo? Come finirà Juve-Milan? ? Giacomo Detomaso - facebook.com Vai su Facebook

Tudor ha una speranza per Juve-Milan: “Modric? Ha fatto la storia, speriamo domani faccia cag**e” - Tudor ha presentato in conferenza stampa la partita che la Juventus giocherà contro il Milan nel posticipo della 6a giornata di Serie A: "Sono in ... Scrive fanpage.it

Pagina 3 | Tudor, diretta conferenza Juventus-Milan: la sfida ad Allegri e la situazione Bremer-Thuram - Tudor ha poi concluso la conferenza stampa con un grande elogio per Modric, suo connazionale, che contro il Napoli ha messo in mostra una prestazione di altissimo livello: "Con lui ci ho giocato e ha ... Secondo tuttosport.com