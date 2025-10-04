Juve Milan Tudor può confermare in blocco la difesa di Villarreal? Gli aggiornamenti e le possibili scelte del tecnico bianconero

Juve Milan, le ultime per il big match: con Bremer ancora ai box, il tecnico è pronto a riproporre la stessa linea vista in Champions League. Squadra che vince non si cambia, e difesa che pareggia in emergenza. si conferma. Sembra essere questa la linea di pensiero di Igor Tudor che, in vista del big match di domani sera contro il Milan, è orientato a riproporre in blocco il pacchetto arretrato schierato in Champions League contro il Villarreal. Come riportato da Tuttosport, l’assenza del leader Gleison Bremer spinge il tecnico verso una scelta di continuità. Difesa Juve: fiducia al blocco anti-Villarreal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

