Juve Milan | rossoneri arrivati in hotel a Torino prima volta da ex per Allegri Come è stato accolto l’allenatore al ritorno in città – VIDEO

di Andrea Bargione Juve Milan: i rossoneri sono arrivati in hotel a Torino, prima volta da ex per Massimiliano Allegri. Come è stato accolto l’allenatore milanista – VIDEO. (inviato a Torino) – La vigilia più attesa è iniziata. Il Milan è arrivato a Torino. La squadra rossonera, capolista della Serie A, è giunta in serata nel suo hotel nel capoluogo piemontese, dove ha iniziato il ritiro in vista della super sfida di domani sera contro la Juve. Per il tecnico Massimiliano Allegri, è l’inizio di un weekend carico di emozioni.? #Allegri torna per la prima volta da avversario a Torino? Il #Milan è arrivato in hotel, domani il big match contro la #Juventus?? #?? #JuveMilan? @AndreaBargione pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

