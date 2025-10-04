Juve Milan nel segno di Locatelli e Pulisic? Due statistiche curiose verso il big match ecco perché può essere la partita del capitano bianconero

Juve Milan sarà la partita di Locatelli e Pulisic? Due dati curiosi verso il big match, perché può essere decisivo il capitano bianconero. Juve Milan si avvicina e, tra i tanti duelli sul campo, ci sono due nomi che promettono scintille o, al contrario, cercano la svolta: Manuel Locatelli e Christian Pulisic. Manuel Locatelli, mediano di ferro della Juventus, non è certo un bomber, con “soli” 14 gol in 283 partite di Serie A. Eppure, il mese di ottobre lo trasforma in un vero talismano. Ben cinque dei suoi 14 gol (circa il 36%) sono stati segnati proprio a ottobre, e due di questi sono arrivati in altrettanti big match tra Juventus e Milan: uno con la maglia bianconera (il 22 ottobre 2023) e uno con quella rossonera (il 22 ottobre 2016). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

