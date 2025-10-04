Juve Milan nel segno di Locatelli e Pulisic? Due statistiche curiose verso il big match ecco perché può essere la partita del capitano bianconero
Juve Milan sarà la partita di Locatelli e Pulisic? Due dati curiosi verso il big match, perché può essere decisivo il capitano bianconero. Juve Milan si avvicina e, tra i tanti duelli sul campo, ci sono due nomi che promettono scintille o, al contrario, cercano la svolta: Manuel Locatelli e Christian Pulisic. Manuel Locatelli, mediano di ferro della Juventus, non è certo un bomber, con “soli” 14 gol in 283 partite di Serie A. Eppure, il mese di ottobre lo trasforma in un vero talismano. Ben cinque dei suoi 14 gol (circa il 36%) sono stati segnati proprio a ottobre, e due di questi sono arrivati in altrettanti big match tra Juventus e Milan: uno con la maglia bianconera (il 22 ottobre 2023) e uno con quella rossonera (il 22 ottobre 2016). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - milan
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Calciomercato Juve, il Milan si inserisce nella corsa all’attaccante! La clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: ecco cosa sta accadendo
Nella rifinitura alla vigilia di Juve-Milan, Khéphrén #Thuram è tornato ad allenarsi totalmente in gruppo. @ilbianconerocom - X Vai su X
A tutto Alex Del Piero: per l’ex capitano bianconero la squadra di Max Allegri è già da scudetto e agli attaccanti di Igor Tudor serve più continuità. Siete d’accordo? Come finirà Juve-Milan? ? Giacomo Detomaso - facebook.com Vai su Facebook
Juve Milan sarà la partita di Locatelli e Pulisic? Due dati curiosi verso il big match, perché può essere decisivo il capitano bianconero - Juve Milan si avvicina e, tra i tanti duelli sul campo, ci sono due nomi che promettono scintille o, al contrario, cercano la svolta: Manuel Locatelli e Christian Pulisic ... Scrive juventusnews24.com
Pronostico Juventus-Milan 5 Ottobre 2025: sfida al vertice del campionato - Milan si affrontano domenica 5 ottobre alle 20:45 all'Allianz Stadium per la 6ª giornata di Serie A: scopri l'analisi dettagliata, il pronostico, le quote e le migliori scommesse per questo a ... Secondo bottadiculo.it