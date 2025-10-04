Juve Milan due assi nella manica di Tudor per spaccare la partita | svelate queste mosse dalla panchina che potrebbero essere decisive!

Juve Milan, ecco i due assi nella manica di Tudor per spaccare la partita dalla panchina: ecco le mosse che potrebbero risultare decisive!. La panchina come arma in più, la gioventù per spaccare la partita. Per la super sfida di domani contro il Milan, la chiave della Juve potrebbe essere nelle mani dei suoi talenti emergenti. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, in una partita che si preannuncia tesa ed equilibrata, Igor Tudor è pronto ad affidarsi alla freschezza di Edon Zhegrova e Vasilije Adzic per fare la differenza a gara in corso. Zhegrova, il “defibrillatore” per rianimare la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan, due assi nella manica di Tudor per spaccare la partita: svelate queste mosse dalla panchina che potrebbero essere decisive!

In questa notizia si parla di: juve - milan

