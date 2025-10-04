Juve Milan da giro del mondo | 21 Paesi diversi scendono in campo domenica all’Allianz Stadium Ecco il curioso retroscena

Juve Milan come se fosse il giro del mondo: 21 Paesi diversi in campo domenica nel big match dell'Allianz Stadium. Ecco il curioso retroscena. Una sfida che parla tutte le lingue del mondo. Juve Milan non è solo un grande classico del calcio italiano, ma un vero e proprio spot per la globalizzazione del nostro campionato. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, le rose delle due squadre, messe insieme, contano giocatori provenienti da ben 21 nazioni diverse. Un derby che parla tutte le lingue del mondo. L' Italia, con 13 giocatori, resta la nazione più rappresentata, a testimonianza di un'identità ancora forte.

