Juve Milan come passa il tempo I protagonisti di un anno fa oggi non ci sono più… Ecco come sono cambiate le due squadre

Era il 18 gennaio 2025 quando la Juventus si impose per 2-0 sul Milan, in una serata che vide i bianconeri dominare e chiudere la pratica con le reti di Mbangula e Weah. A distanza di quasi un anno, rileggendo quella partita, emerge con chiarezza la portata della rivoluzione attuata da Igor Tudor e dalla dirigenza bianconera. Tanti dei protagonisti di quella vittoria, infatti, non fanno più parte dell'attuale organico juventino, o hanno visto il loro ruolo drasticamente ridimensionato. Analizziamo l'undici titolare sceso in campo contro il Milan da Thiago Motta secondo il suo 4-2-3-1: Di Gregorio in porta; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso in difesa; Locatelli e Thuram a centrocampo; Yildiz, Koopmeiners e Mbangula sulla trequarti; Nico Gonzalez nel ruolo non propriamente suo di prima punta.

