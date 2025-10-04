Juve Milan Allegri pronto a sciogliere i dubbi in attacco | Leao Nkunku e Gimenez chi può giocare in coppia con Pulisic C’è un candidato forte

4 ott 2025

Juve Milan, il tecnico rossonero studia le mosse in attacco: il messicano scalpita per una maglia da titolare e vuole mettersi in mostra allo Stadium. Le condizioni non perfette dei suoi big e la voglia di lanciare un segnale forte. In casa  Milan,  Massimiliano Allegri  sta studiando le mosse per scardinare la difesa della  Juventus, e la mossa a sorpresa potrebbe arrivare dal centro dell’attacco. Con  Rafael Leao  e  Nkunku  non ancora al top della forma dopo i recenti acciacchi, potrebbe essere  Santiago Gimenez  a guidare il reparto offensivo rossonero insieme a Pulisic. Juve Milan: occhio alla fame di Gimenez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

