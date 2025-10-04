Juve Milan | Allegri non perde di vista quella tentazione di formazione contro i bianconeri! Potrebbe schierarlo comunque titolare ecco la rivelazione

Juve Milan: Allegri ha una tentazione di formazione contro i bianconeri! Potrebbe schierarlo lo stesso titolare, novità importanti. Un recupero lampo che sa di sollievo, un dubbio in difesa e una sorpresa annunciata. Il Milan capolista si prepara alla super sfida contro la Juve con una notizia fondamentale: Fikayo Tomori ha recuperato ed è pronto a tornare in campo. Ma Massimiliano Allegri, per il suo grande ritorno a Torino da avversario, ha ancora un ballottaggio da sciogliere. Tomori recupera, ma De Winter scalpita. La buona notizia è il rientro del leader difensivo. Il difensore inglese classe 1997 ha smaltito il risentimento muscolare e si è allenato in gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

