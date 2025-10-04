Juve Lecce Primavera streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida dei bianconeri di Padoin I dettagli

Juve Lecce Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dei bianconeri di Padoin valida per la 7ª giornata di campionato. È tempo di rialzare la testa, è tempo di tornare a vincere. Dopo la beffarda sconfitta in Youth League contro il Villarreal, la Juve Primavera è chiamata a una reazione immediata. I giovani bianconeri di Simone Padoin scenderanno in campo domani, domenica 5 ottobre, per affrontare in casa il Lecce in una sfida che assume già un’importanza cruciale. Obiettivo riscatto e continuità. L’appuntamento è fissato per le ore 11:00, sul campo “Ale & Ricky” di Vinovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

