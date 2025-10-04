All’Atalanta serve un ultimo colpo di reni prima della sosta per le nazionali, che servirà a recuperare una mezza dozzina di infortunati. Stasera alle 20.45 alla New Balance Arena arriva il Como per il derby lombardo tra provinciali che lottano per l’alta classifica: nerazzurri a 9 punti, ancora imbattuti dopo cinque giornate con tre pareggi e due vittorie; lariani a 8, frenati dal pari casalingo con la Cremonese. Partita aperta nel pronostico della vigilia, ma la Dea gioca in casa, con il sostegno dei 20mila dello Stadium di viale Giulio Cesare (la trasferta sarà vietata ai tifosi comaschi dopo gli scontri con gli atalantini del 30 agosto nella stazione di servizio di Somaglia) e l’entusiasmo dopo una striscia positiva di tre risultati utili consecutivi, con la straripante vittoria sul campo del Torino, il buon pareggio in casa della Juventus e la vittoria in rimonta contro il Bruges martedì in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Juric in emergenza. Atalanta con 8 assenti. Pronto Bernasconi