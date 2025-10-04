Juric e il recupero completo di Lookman | Ha ritrovato già tutto gli manca solo una piccola cosa

Ivan Juric si gode l'ottima Atalanta vista contro il Como al di là del risultato, un semplice 1-1: "Forse la miglior partita da quando sono qui, orgoglioso di tutti i miei ragazzi". Poi su Lookman, partito titolare: "Se ritrova la sua brillantezza, siamo ancora più competitivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Atalanta, è vera emergenza in difesa: Juric spera nel recupero di Hien

Infortunati Atalanta, quando rientrano Bellanova e Kossounou. E Juric spera in un recupero lampo

Emergenza difesa, Juric punta sul recupero di Hien: “Oggi lo valutiamo. Troppo presto per Obric”

