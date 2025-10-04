Judo quattro novaresi al Grand Prix Leini
Domenica 28 settembre, al palazzetto di Leinì, si è svolta la terza prova del circuito seniores di judo, la Grand Prix che ha visto la partecipazione di circa 400 atleti. Gli Alfieri Novaresi erano rappresentati da Simon Vestali, Mathieu Sempio e dai fratelli Mattia e Manuel Moneta. Simon Vestali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: judo - quattro
CAMPIONESSA EUROPEA!!! A Bratislava (SLO), ai Campionati Europei Juniores di Judo, Savita Russo - atleta di Scicli - conquista il gradino più alto del podio! Con grinta, tecnica e determinazione, Savita ha vinto quattro incontri, superando in finale la j - facebook.com Vai su Facebook
Judo, primo oro per la Georgia al Grand Slam di Tbilisi - Le stelle del judo di tutto il mondo sono riunite nella capitale della Georgia, Tbilisi, per l'attesissima edizione 2024 del Grand Slam. it.euronews.com scrive
Judo, nella seconda giornata del Grand Prix di Zagabria la riscossa dei nuovi talenti - Come nella prima giornata, anche la seconda tornata di gare al Grand Prix di judo di Zagabria è stata dominata dai nuovi atleti saliti sul tatami Il Grand Prix di judo di Zagabria è giunto alla sua ... Scrive it.euronews.com