Domenica 28 settembre, al palazzetto di Leinì, si è svolta la terza prova del circuito seniores di judo, la Grand Prix che ha visto la partecipazione di circa 400 atleti. Gli Alfieri Novaresi erano rappresentati da Simon Vestali, Mathieu Sempio e dai fratelli Mattia e Manuel Moneta. Simon Vestali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Judo, quattro novaresi al Grand Prix Leini

