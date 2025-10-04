Joe Panzer e Mush Beats lanciano Gioventù baciata | il rap di Martellago che parla al mondo
Uscito su tutte le piattaforme digitali “Gioventù Baciata”, il nuovo album del rapper veneziano Joe Panzer e del produttore Mush Beats, distribuito da Believe Music Italia. Un progetto di dieci tracce che porta in primo piano la provincia veneta, raccontata con lo sguardo diretto di chi la vive. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Il rapper Joe Panzer vuole essere un portavoce della scena musicale veneta per ridare a questo genere musicale quell'energia dei primi anni Duemila prima che diventasse mainstream. Dopo aver fondato il gruppo Classe Veneta, Joe Panzer insieme a Mush