JOB&Orienta dal 26 al 29 novembre alla Fiera di Verona | tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale | competenze per il futuro

La formazione e le competenze si confermano elementi centrali nel processo di trasformazione alimentato dall’intelligenza artificiale, chiamata oggi a ridefinire scenari produttivi, professioni e ruoli sociali. L'articolo JOB&Orienta, dal 26 al 29 novembre alla Fiera di Verona: tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

OPEN DAY - 18 OTTOBRE ORE 15:00 ORIENTAMENTO SCOLASTICO Lezioni preparatorie all’esame di ammissione Giovedì 23 Ottobre ore 16:15 - 17:45 Venerdì 31 Ottobre ore 16:15 - 17:45 Martedi 11 Novembre ore 16:15 - 17:45 Vener - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 29 novembre, voli cancellati: chi ha diritto al rimborso? E vale anche per il ritorno? C’è anche la possibilità del cambio - Lo sciopero generale dei settori pubblici e privati proclamato da Cgil e Uil per il 29 novembre rischia, infatti, di avere un impatto ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Sciopero del 29 novembre, scontro Salvini-sindacati sui trasporti: il ministro firma la precettazione. Cgil e Uil: “Ricorso al Tar” - Non c’è accordo sulla riduzione a 4 ore dello sciopero generale del 29 novembre nel settore dei trasporti. Segnala ilfattoquotidiano.it