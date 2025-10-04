Jeans razzismo e 4,5 milioni di follower | la folle guerra culturale nata da una foto di Sydney Sweeney

A volte la realtà supera la finzione, soprattutto quando si tratta di come funzionano i meccanismi della comunicazione politica nell’era dei social media. La controversia esplosa quest’estate attorno alla campagna pubblicitaria Good Jeans di American Eagle, con protagonista Sydney Sweeney, rappresenta un caso di studio perfetto su come un piccolo dibattito di nicchia possa essere trasformato in un ciclone mediatico nazionale grazie all’amplificazione strategica di attori politici motivati. Tra il 16 luglio e il 12 agosto 2025, secondo i dati raccolti dalla piattaforma di intelligence sociale open-source Open Measures, solo il 6% dei post che menzionavano la campagna pubblicitaria faceva riferimento alle presunte connotazioni razziste dell’annuncio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

