Jason Bateman dirige The Partner con Tom Holland | ecco cosa sapere
Nel panorama cinematografico attuale, le collaborazioni tra grandi attori e registi continuano a suscitare grande interesse. Di recente, si è consolidata una partnership tra due nomi di spicco del settore: Tom Holland e Jason Bateman. Entrambi sono coinvolti in un progetto di adattamento di un celebre romanzo di John Grisham, che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di thriller legali e cinema di qualità. progetto cinematografico: ‘The Partner’. dettagli principali sulla produzione. The Partner rappresenta uno dei prossimi film più attesi, prodotto dalla Universal Studios. La pellicola si basa sul romanzo scritto da John Grisham nel 1997, inserendosi nel genere dei thriller legali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
