Jason Bateman alla regia di The Partner con Tom Holland

La collaborazione tra Tom Holland e Jason Bateman è ormai certa, dato che i due stanno lavorando insieme all’adattamento cinematografico di un romanzo best seller di John Grisham. Deadline ha riportato per primo la notizia il 2 ottobre, secondo cui Bateman è in lizza per dirigere The Partner della Universal Studios, basato sul thriller legale di Grisham del 1997. Si unisce così a Holland, che dovrebbe recitare nel film e occuparsi della produzione. Bateman sarà anche produttore esecutivo attraverso la sua società di produzione Aggregate Films. 🔗 Leggi su Cinefilos.it