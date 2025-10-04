Jason Bateman alla regia del film Il Partner con Tom Holland?
L'attore sembra stia concludendo le trattative con Universal per occuparsi dell'adattamento per il grande schermo del libro di John Grisham. Il romanzo Il partner scritto da John Grisham potrebbe arrivare sul grande schermo e a occuparsi della regia sembra sarà Jason Bateman. L'attore, che da tempo è impegnato anche dietro la macchina da presa, dovrebbe essere coinvolto inoltre in veste di produttore tramite la sua Aggregate Films, in collaborazione con Universal, con cui sono in corso le trattative. Cosa racconterà Il Partner Il protagonista dell'adattamento del romanzo Il Partner dovrebbe essere Tom Holland, la star dei film di Spider-Man che è tornato al lavoro per raccontare una nuova avventura di Peter Parker dopo un piccolo incidente che aveva causato una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
