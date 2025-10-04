Jarno Widar domina agli Europei Under 23 Quarto Gualdi Lorenzo Finn con le pile scariche
Arriva il pronto riscatto per Jarno Widar dopo la delusione di settimana scorsa ai Mondiali in Ruanda. Il belga infatti va a prendersi, dominando, il titolo continentale agli Europei Under 23: trionfo in solitaria per il classe 2005 che ha messo in mostra tutte le sue qualità. La corsa si è decisa ovviamente nell’ultima tornata del circuito francese: Widar ha lanciato il suo attacco ed è riuscito a staccare tutti i rivali. Il primo degli umani oggi è il transalpino Maxime Decomble, staccato di 14”, mentre la medaglia di bronzo è andata allo spagnolo Hector Alvarez che ha regolato il drappello dei battuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jarno - widar
Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar fa la differenza in salita, quinto Lorenzo Finn
È nato l’anti Pogacar: si chiama Jarno Widar, ha soli 19 anni e in salita va già più forte di Tadej
Ciclismo: Lorenzo Finn cerca il colpaccio nella prova in linea under 23 ai Mondiali, favorito Jarno Widar
#LorenzoFinn - Lorenzo Finn punta al colpaccio nella prova under 23 ai Mondiali, sfidando il favorito Jarno Widar. La corsa è aperta, la tensione alle stelle! - facebook.com Vai su Facebook
#LorenzoFinn - Lorenzo Finn punta al colpaccio nella prova under 23 ai Mondiali, sfidando il favorito Jarno Widar. La corsa è aperta, la tensione alle stelle! - X Vai su X