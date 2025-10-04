Arriva il pronto riscatto per Jarno Widar dopo la delusione di settimana scorsa ai Mondiali in Ruanda. Il belga infatti va a prendersi, dominando, il titolo continentale agli Europei Under 23: trionfo in solitaria per il classe 2005 che ha messo in mostra tutte le sue qualità. La corsa si è decisa ovviamente nell’ultima tornata del circuito francese: Widar ha lanciato il suo attacco ed è riuscito a staccare tutti i rivali. Il primo degli umani oggi è il transalpino Maxime Decomble, staccato di 14”, mentre la medaglia di bronzo è andata allo spagnolo Hector Alvarez che ha regolato il drappello dei battuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jarno Widar domina agli Europei Under 23. Quarto Gualdi, decimo Finn