Jannik Sinner non esprime forse il suo miglior tennis ma riesce comunque ad imporsi con un duplice 6-3 in 1 ora e 38 minuti di gioco sul tedesco Daniel Altmaier al debutto nel Masters 1000 di Shanghai 2025. Tre giorni dopo aver trionfato all’ATP 500 di Pechino, l’azzurro si è rimesso in gioco nel penultimo 1000 della stagione accedendo ai sedicesimi di finale in cui affronterà domani il neerlandese Tallon Griekspoor. “ Sono contento di essere riuscito a superare questa partita. Daniel mi aveva battuto l’ultima volta che ci siamo incontrati. Ho cercato di servire bene nei momenti importanti. Sapevo già alla vigilia che sarebbe stato un match difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner avanza a Shanghai: “Contento della vittoria, ho avuto poco tempo per adattarmi”