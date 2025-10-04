Jannik Sinner attento nel debutto a Shanghai | piegato in 2 set un pugnace Altmaier
Dopo il successo a Pechino, Jannik Sinner non si ferma e fa il suo esordio al Masters 1000 di Shanghai. La campagna cinese continua con una vittoria, quella contro il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 6-3. Al numero 2 del mondo tocca ora l’olandese Tallon Griekspoo r, battuto già in sei occasioni su sei, con due soli set ceduti (Miami e Halle, in entrambi i casi nel 2024). Dopo due game utili più per il punteggio che per altro, è Sinner il primo a mettere il piede sull’acceleratore. Nel terzo game un paio di rovesci sbagliati da Altmaier portano l’azzurro alla palla break, che lui prontamente sfrutta con una gran risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it
