Jannik Sinner all' esordio a Shanghai elimina Altmaier | doppio 6-3 Tallon Griekspoor è il prossimo avversario
Ottimo esordio all'Atp Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner. Oggi, sabato 4 ottobre, il campione azzurro, numero 2 Atp e numero 1 del seeding per l'assenza di Alcaraz in questo importante torneo, ha sconfitto Daniel Altmaier con un doppio 6-3, in un'ora e 37' di gioco.Un successo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo
PRIMO SET JANNIK SINNER L’altoatesino salva due palle break nell’ottavo gioco e in chiusura di parziale strappa nuovamente il servizio ad Altmaier! 6-3 per il campione in carica - X Vai su X
L'azzurro ha incrementato il bottino dei premi Atp nella stagione 2024 arrivando ad un totale di 3,83 milioni tra Bonus Pool e partecipazione agli utili Jannik Sinner incasserà un assegno extra di 1.333.770 dollari, grazie alla distribuzione della partecipazione - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Griekspoor all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming - C'è Tallon Griekspoor sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Segnala sport.sky.it
Jannik Sinner attento nel debutto a Shanghai: piegato in 2 set un pugnace Altmaier - Dopo il successo a Pechino, Jannik Sinner non si ferma e fa il suo esordio al Masters 1000 di Shanghai. Riporta oasport.it