Jannik Sinner all' esordio a Shanghai elimina Altmaier | doppio 6-3 Tallon Griekspoor è il prossimo avversario

Ottimo esordio all'Atp Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner. Oggi, sabato 4 ottobre, il campione azzurro, numero 2 Atp e numero 1 del seeding per l'assenza di Alcaraz in questo importante torneo, ha sconfitto Daniel Altmaier con un doppio 6-3, in un'ora e 37' di gioco.Un successo. 🔗 Leggi su Today.it