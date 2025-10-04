Perfezionista fino all’ossessione, scatenata sul palco in quelli che più che concerti assomigliavano a riti tribali di comunione con qualche spirito della musica, ma adolescente timida, inquieta e profondamente delusa in amore. Janis Joplin è stata una delle voci più iconiche del novecento americano, una voce intrisa di graffi e carezze, una voce che si spense 55 anni fa. Attorno alla sua stella tormentata, alcune delle questioni sociali che scossero il mondo: l’uguaglianza tra i bianchi e i neri, il pacifismo, la liberazione sessuale, l’uso delle sostanze per affrontare i traumi della vita. Di lei diranno, in una parola: è il soul. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Janis Joplin: una voce che (non) si spense