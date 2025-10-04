Jane Goodall avrebbe meritato il premio Nobel L’ho incontrata e mi parlò in scimpanzese

Con una piccola variazione, il proverbio inglese: you are what you eat (tu sei quello che mangi), diventa: You are who you meet (tu sei quellie che incontri). In italiano l’assonanza non rende e quindi mi rassegno ad usare l’inglese. Tra le persone che ho incontrato, alcune fugacemente, altre con qualche profondità, non posso non pensare a Jane Goodall, una zoologa molto speciale, che ha studiato gli animali più simili a noi. Con gli scimpanzé condividiamo gran parte del patrimonio genetico (il 98% ) e discendiamo da un antenato comune relativamente recente: se discendessimo da loro, sarebbero i padri (e le madri) e noi i figli, mentre la discendenza comune ci dice che siamo fratelli: deriviamo dagli stessi “”genitori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jane Goodall avrebbe meritato il premio Nobel. L’ho incontrata e mi parlò in “scimpanzese”

