James Gunn rivela che il finale della seconda stagione di Peacemaker darà hai fan ciò che vogliono

Cavalcando l'onda del successo al botteghino di Superman, l' Universo DC ha continuato a costruire il suo nuovo canone con l'acclamata seconda stagione di Peacemaker. La serie ha approfondito l'esplorazione della psiche di Christopher Smith (John Cena), costringendolo ad affrontare un passato traumatico mentre naviga in una complessa trama multiversale che coinvolge una realtà alternativa. Mentre la stagione ha ricevuto ampi elogi per la sua scrittura, la profondità emotiva e l'interpretazione di Cena, una lamentela è emersa tra i fan. Nonostante l'alta qualità della serie, molti spettatori hanno espresso frustrazione per la durata relativamente breve degli episodi settimanali, che hanno costantemente una media di circa 35 minuti e hanno lasciato il pubblico con la voglia di vederne di più.

