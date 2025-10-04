le controversie sui nuovi poster digitali di james bond. Il futuro della saga di James Bond si arricchisce di polemiche legate alle recenti modifiche apportate ai materiali promozionali. Con l’acquisizione da parte di Amazon MGM, il franchise sta vivendo una fase di rinnovamento che ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori. l’intervento sui materiali promozionali e le reazioni del pubblico. modifiche ai poster dei film precedenti. I nuovi poster digitali dedicati alla serie sono stati sottoposti a un radicale restyling. Le immagini storiche, che raffiguravano iconici elementi come la pistola Walther PPK e le Bond girl, sono state sostituite con silhouette più neutre e sfondi monocromatici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - James Bond e la svolta woke: le ultime novità sorprendenti